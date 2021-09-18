Тегеран, , 08:41 — REGNUM 17 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси охарактеризовал исторические связи между Ереваном и Тегераном как дружественные и конструктивные, отметив, что политические деятели обеих стран полны решимости содействовать новому раунду обширного экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщается на официальном сайте администрации президента Ирана, во второй день своего пребывания в Душанбе (Таджикистан) для участия в 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ибрагим Раиси провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнув необходимость расширения текущих экономических обменов между Ереваном и Тегераном.

Далее Раиси отметил, что следует создать рабочую группу для продолжения экономического сотрудничества, чтобы подготовить почву в повышении уровня взаимодействия между двумя странами.

Что касается возможностей промышленного и частного сектора Ирана удовлетворить потребности Армении в сфере услуг и товаров, президент заявил, что специализированные рабочие группы должны работать над экономическими соглашениями и пытаться устранить препятствия в соответствии с установленным графиком.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, подчеркнул, что его страна придает большое значение расширению отношений с соседними государствами, отметив, что администрация иранского президента также намерена расширять связи, что может помочь создать новый виток процветающих отношений между Ираном и Арменией.

Пашинян охарактеризовал роль Тегерана в регионе как конструктивную, заявив, что политика Ирана всегда приносила стабильность на Ближнем Востоке, при этом Ереван приветствует иранские инициативы по решению региональных проблем.