Тегеран, , 08:38 — REGNUM 17 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что последняя встреча представителей России, Китая, Пакистана и Исламской Республикой по ситуации в Афганистане принесла огромные плоды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде выступил перед журналистами по итогам встречи представителей четырех соседних государств Афганистана, заявив, что вышеупомянутые государства провели совместную сессию.

Ранее делегации четырех стран провели конструктивные переговоры, которые продолжились по итогам встречи министров иностранных дел. По словам иранского представителя, результаты переговоров между министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахяном и его российским, китайским и пакистанским коллегами будут объявлены в ближайшее время.

Как сообщает агентство IRNA, четыре государства стремятся оказать позитивное влияние, чтобы помочь Афганистану найти надлежащий способ создания инклюзивного правительства, а также укрепления безопасности и стабильности в раздираемой войной стране.