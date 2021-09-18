Тегеран, , 08:41 — REGNUM 17 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что Казахстан и Исламская Республика обладают многочисленными возможностями для развития экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во второй день своего пребывания в Душанбе (Таджикистан) для участия в 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Ирана провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая экономические обмены и последние события в Афганистане.

Раиси призвал к созданию совместного комитета для определения и обеспечения функционирования двустороннего сотрудничества в рамках стратегических отношений между двумя дружественными странами.

Президент Ирана далее указал на события в Афганистане, отметив, что проблема этой страны может быть решена только путем формирования инклюзивного правительства с участием всех племен и общин в целях укрепления мира и безопасности, а также предотвращения иностранного вмешательства во внутренние дела Афганистана.

Что касается переговоров по ядерной программе Ирана, он подчеркнул, что Тегеран не хочет «переговоров ради переговоров», потому что Исламская Республика готова к ним, что может привести к урегулированию существующих разногласий по ядерной программе страны.

Со своей стороны, президент Казахстана выразил готовность расширять отношения, в частности экономические обмены с Ираном, заявив, что транзитные маршруты с акцентом на порт Чабахар на юго-востоке Ирана могут способствовать развитию экономических связей между Исламской Республикой и странами Центральной Азии.