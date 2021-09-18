Тегеран, 18 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. 17 сентября постоянный представитель Ирана при отделении Организации Объединенных Наций призвал к судебному преследованию США и некоторых европейских государств за введение незаконных санкций в отношении ряда стран, включая Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаил Багаи Хамане заявил перед 48-й сессией Совета по правам человека: «Санкции, как правило, продаются общественности в виде набора вопиющих искажений и лжи, включая так называемое гуманитарное исключение».

«Этого не существует; даже глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения (глобальная пандемия COVID-19) не смогла побудить Соединенные Штаты проявить гуманность; масштабы и уровни UCMS были еще более ужесточены за последние 2 года. Они даже запретили доступ к вакцинам против COVID-19, в связи с чем механизм COVAX оказался неэффективным», — сообщил Хамане.

«Подотчетность должна быть неотъемлемой частью любой схемы, направленной на устранение и сдерживание негативных последствий UCMS для осуществления прав человека. Настало время, чтобы Соединенные Штаты, как главный виновник, и те европейские государства, которые долгое время применяли незаконные санкции США против стран-мишеней, были привлечены к ответственности», — отметил иранский дипломат.

Он подчеркнул: «Односторонние принудительные меры являются противоправными деяниями, влекущими за собой международную ответственность государств».