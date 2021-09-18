Тегеран, , 08:42 — REGNUM 17 сентября посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что президент страны Ибрагим Раиси выступит на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тахт Раванчи заявил, что 76-я сессия ГА ООН откроется во вторник, 21 сентября 2021 года. Президент Ирана выступит на сессии в режиме онлайн. «Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан», — сказал Тахт Раванчи.

Он отметил, что в кулуарах 76-й сессии ГА ООН будут проведены встречи в областях энергетики, продовольствия, расовой дискриминации и ликвидации оружия массового уничтожения, в которых примет участие иранская делегация.

«Министр иностранных дел Ирана проведет встречу со своими коллегами в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций», — сообщил высокопоставленный иранский дипломат.