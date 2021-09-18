Тегеран, 18 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. 17 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что текущее правительство уделяет особое внимание привлечению инвестиций в страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с иранцами, проживающими в Таджикистане, иранский президент охарактеризовал граждан Ирана в других странах как возможность и ценный потенциал для прогресса Исламской Республики, отметив, что иранцы, проживающие за рубежом, всегда старались приносить пользу своей родине в областях экономики, науки, техники и инженерии.

Раиси сообщил, что активизация и увеличение экспорта товаров и услуг из Ирана в соседние страны является одним из главных приоритетов 13-го правительства, подчеркнув, что экспорт товаров и услуг является важным фактором в повышении уровня внешнеторговых связей Ирана.

Президент также заявил, что Иран устранил инвестиционные барьеры

По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона глава Ирана прибыл в Душанбе для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент Ирана также проведет встречи с лидерами и главами делегаций на полях саммита.