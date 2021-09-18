Вашингтон, 18 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Редкий экземпляр конституции США из первого тиража будет выставлен на аукционе Sotheby's. Об этом 17 сентября сообщило агентство Associated Press.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Аукцион

Конституция США была принята в 1787 году на конвенте в Филадельфии, для делегатов этого исторического съезда были напечатаны 500 экземпляров текста основного закона США. Выставленный на аукционе лот — это один из 11 сохранившихся экземпляров, он сохранялся в частной коллекции Дороти Таппер Голдман, её супруг приобрёл копию в 1988 году. Остальные десять сохранившихся копий принадлежат различным учреждениям.

Редкий документ был продан владельцу за 165 000 долларов, сейчас эксперты оценивают этот экземпляр конституции приблизительно в 15−20 млн долларов. Специалист Sotheby's Селби Киффер описал этот лот как «один из самых редких и желанных исторических документов, которые когда-либо выставлялись на аукцион».

Торги по данному лоту и ещё по 80 связанных с ним предметам состоятся в ноябре текущего года. До начала торгов документ будет выставляться на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Далласе.

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