Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем планирует провести 20 сентября президент США Джо Байден. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Штаб ООН

Мероприятие состоится в американском городе Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН и проходит сессия Генеральной Ассамблеи организации. 21 сентября Байден собирается выступить очно с трибуны Генассамблеи, а после вернется в Белый дом, откуда 22 сентября он должен организовать виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в период с 21 по 27 сентября на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

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