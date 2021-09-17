Вашингтон, 18 сентября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Свои поздравления с недавним вступлением в должность министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс принес американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе их телефонного разговора 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Стороны обсудили приоритетные направления во внешней политике обеих стран, в том числе отношения с Афганистаном, Ираном и Китаем. Кроме того, главы ведомств отметили важность борьбы с климатическим кризисом.

Блинкен также подчеркнул, что США придают большое значение связям с Великобританией в усилиях в «поддержке демократии и международного порядка» во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Беседа была посвящена процессам в Афганистане и поддержке афганского народа со стороны Североатлантического альянса.