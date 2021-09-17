Алжир, 18 сентября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Бывший президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика скончался на 85 году жизни, 18 сентября передает алжирский государственный телеканал TV1 со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

thierry ehrmann Абдель Азиз Бутефлика

Он руководил республикой возглавлявший страну 20 лет — с 1999 по 2019 год. Бутефлика ушел с поста президента из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на 82-м году жизни умер экс-президент Португалии Жорже Сампайю. В связи со смертью политика в стране был объявлен трехдневный траур.