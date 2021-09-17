Сан-Паулу, Бразилия, 18 сентября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Легендарного бразильского футболиста Пеле перевели в отделение реанимации из-за проблем с дыханием, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление медучреждения.

World Economic Forum Пеле

«Из-за затрудненного дыхания он был превентивно переведен в отделение интенсивной терапии», — заявили в больнице.

В медучреждении добавили, что после стабилизации состояния футболиста перевели в отделение полуинтенсивной терапии. По их данным, сейчас состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем у Пеле оценивается как стабильное. Врачи подчеркнули, что футболист восстанавливается после проведенной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После операции, 14 сентября, его перевели в обычную палату, однако 17 сентября снова поместили в реанимацию. Отмечалось, Пеле лечится в частной клинике «Альберт Эйнштейн» в бразильском Сан-Паулу.