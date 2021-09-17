Москва, 18 сентября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Очередным чрезмерным усердием США и союзников Вашингтона стало создание ими военного альянса AUKUS. Об этом 17 сентября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сенатор напомнил, что подобные шаги американская сторона допускала, борясь с проектом «Северный поток — 2», а также угрожая Анкаре в связи с закупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Англосаксонские страны в очередной раз перегнули палку. Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за «Северного потока — 2». Неудачно пытались запугать турок и вынудить их отказаться от С-400», — отметил он.

Парламентарий полагает, что США совершают указанные действия из-за того, что им «всё сложнее принимать взвешенные решения». В результате, по мнению Пушкова, Вашингтон принимает однобокие решения и сталкивается с новыми вызовами.

Сенатор подчеркнул, что подобные процессы характерны для «империй в эпоху заката».

«Невозможность или неспособность сбалансировать решения — неизбежная черта империй в эпоху их заката», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что военный альянс AUKUS, который США, Британия и Австралия создали за спиной ЕС, подорвет доверие к Вашингтону со стороны европейских партнеров и может значительно ухудшить их отношения.