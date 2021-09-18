Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Власти Соединенных Штатов сожалеют о решении Франции отозвать для консультаций из Вашингтона главу своей дипмиссии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Белом доме.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы были в тесном контакте с нашими французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла в Париж для консультаций. Мы сожалеем, что они пошли на этот шаг», — заявил он.

Источник подчеркнул, что Вашингтон продолжит вести переговоры с Парижем, чтобы урегулировать возникшие между странами разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция приняла решение об отзыве из США и Австралии своих послов для последующих консультаций. Поводом для этого послужил отказ Канберры от контракта с французской стороной на поставку атомных подводных лодок. Для этого контракта Австралия выбрала Соединенные Штаты.

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