Киев, , 01:23 — REGNUM Название «Соединенные Земли Украины» можно присвоить стране, поскольку Украина якобы схожа с рядом западных государств. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович 17 сентября в интервью каналу Politeka на видеохостинге Youtube.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он привел в пример систему административно-территориального деления в ФРГ и Австрии.

«Соединенные Земли Украины» можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор… Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — сказал советник.

Арестович добавил, что Украина имеет много географически обособленных территорий, которые представлены своей микрокультурой, субэтносами, обычаями и историей. По мнению советника, предложенное им название «было бы в самый раз».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Алексей Арестович заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского идут споры по поводу переименования страны в «Русь-Украину». 7 сентября украинский журналист Дмитрий Гордон оценил указанную идею, призвав назвать Украину «Россией-1».

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