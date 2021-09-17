Дамаск, 18 сентября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Причиной отключения энергоснабжения в городе Дамаске стала диверсия на газопроводе в сирийском городе Дейр-Али, расположенном южнее столицы Сирии. Об этом 18 сентября заявил сирийскому государственному агентству САНА министр энергетики страны Гассан Земель.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна 3 Сирия

Как пояснил министр энергетики Сирии, энергоснабжение было отключено в связи с диверсией на газопроводе в районе Дейр-Али. Инцидент привёл к остановке одноимённой станции. Как заверил Земель, ремонтно-восстановительные работы уже начались.

Планируется, что подача энергии потребителям будет возобновлена в течение часа-двух.

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