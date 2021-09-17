Кабул, 18 сентября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Школы для мальчиков и школы при мечетях (медресе) возобновляют занятия в Афганистане. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба министерства образования в новом правительстве движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Twitter.

(сс) DVIDSHUB Афганистан

Министерство образования временного правительства заявило об открытии школ для мальчиков и официальных школ при мечетях (медресе). В связи с возобновлением занятий в школах ведомство призвало всех учителей и учеников мужского пола прийти в школу. Первый день занятий состоится 18 сентября.

В свою очередь министерство высшего образования Афганистана заявило, что в настоящее время идёт процесс переговоров с преподавателями о возобновлении учебного процесса в вузах через неделю. Уточняется, что классы будут разделены на мужские и женские.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афганистане назвали условие, позволяющее женщинам учиться и работать.