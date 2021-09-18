Париж, , 00:51 — REGNUM Франция не планирует отзывать своего посла из Лондона для консультаций из-за пересмотра соглашения с Австралией по подводным лодкам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Подводная лодка ВМС Австралии U.S. Navy

«Нам нет необходимости консультироваться с нашим послом в Лондоне, чтобы сделать необходимые выводы», — рассказал источник.

Он также добавил, в что Париже недовольны поведением Великобритании. Ранее Франция объявляла об отзыве для консультаций глав своих дипмиссий из Соединенных Штатов и Австралии. Поводом к этому послужил отказ Канберры от контракта на строительство подводных лодок с Парижем в пользу США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Франция отказалась от совместного празднования с США юбилея Чеспапикского сражения в знак протеста из-за потери контракта на строительство атомных подлодок для Австралии. Напомним, что Канберра для поставок атомоходов выбрала Соединенные Штаты, а не Францию.

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