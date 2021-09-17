Никосия, 18 сентября, 2021, 00:42 — ИА Регнум. 81-летняя российская туристка умерла рядом с городом Ларнака на Кипре, 17 сентября сообщил портал In-Cyprus со ссылкой на местную полицию.

A.Savin Кипр

Женщина потеряла сознание, после того, как вышла из моря. Ей стало плохо в 300 метрах от спасательной вышки. Туристку пытались реанимировать, но все усилия оказались безуспешными. Женщину доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на трассе недалеко от египетской столицы Каира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. В результате ДТП погибла гражданка России.