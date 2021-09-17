Лондон, 18 сентября, 2021, 00:29 — ИА Регнум. 17 сентября телеканал ESPN сообщил, что лондонский «Арсенал» не предлагал 30-летнего французскому форварду Александру Ляказетту новый контракт. Текущее соглашение нападающего с «канонирами» рассчитано до середины 2022 года.

Chensiyuan Александр Ляказетт

Александр Ляказетт перешел в «Арсенал» 5 июля 2017 года из «Лиона» за 53 миллиона евро. На данный момент стоимость французского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ляказетт принял участие в 31-м матче Английской Премьер-лиги 2020/21, в котором отметился тринадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент «Арсенал» с тремя очками после четырех матчей идет на семнадцатом месте в турнирной таблице АПЛ.