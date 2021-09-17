Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 сентября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Взрывное устройство на территорию генерального консульства Китая в бразильском городе Рио-де-Жанейро бросил неизвестный, 17 сентября сообщило издание O Antagonista.

Взрывное устройство

По сведениям журналистов, инцидент произошел вечером 16 сентября. На камерах видеонаблюдения видно, как мужчина в черной одежде вытащил из сумки предмет и бросил его в сторону дипломатической миссии, а после убежал.

Устройство было обезврежено саперами, которые сейчас изучают его осколки. Взрыв нанес повреждения воротам генконсульства. При обезвреживании никто не пострадал. Правоохранительные органы пытаются установить личность преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Рио-де-Жанейро вооруженный ножом мужчина напал на главный офис крупнейшего бразильского телеканала Globo. Он взял в заложники журналистку и потребовал встречи с одним из коллег.