Москва, , 00:11 — REGNUM Установка памятников румынским фашистам и снисходительное отношение к оправданию нацизма в ЕС — следствие борьбы с Россией. Об этом 18 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Если фашисты или нацисты происходили из стран Восточной Европы, которые сейчас являются наибольшим оплотом русофобии, то они подлежат оправданию в угоду геостратегическим интересам. Здесь, кстати, Молдавия аутсайдер. Первыми стали проводить марши ветеранов СС в странах Прибалтики и на Украине. Молдавия просто догоняет эти страны по уровню толерантности к фашизму», — заявил эксперт.

«В рамках большой политической игры приходится жертвовать какими-то пешками. Главный смысл этой «большой игры» — борьба с Россией, вытеснение её с постсоветского пространства. Для этого нужно формировать мощные русофобские тенденции», — заключил Соин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии в селе Фалешты в присутствии румынских дипломатов и молдавских государственных лиц был открыт памятник румынским солдатам, воевавшим в период Великой Отечественной Войны на стороне Германии.