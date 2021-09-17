Москва, 18 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Установка памятников румынским фашистам и снисходительное отношение к оправданию нацизма в ЕС — следствие борьбы с Россией. Об этом 18 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Если фашисты или нацисты происходили из стран Восточной Европы, которые сейчас являются наибольшим оплотом русофобии, то они подлежат оправданию в угоду геостратегическим интересам. Здесь, кстати, Молдавия аутсайдер. Первыми стали проводить марши ветеранов СС в странах Прибалтики и на Украине. Молдавия просто догоняет эти страны по уровню толерантности к фашизму», — заявил эксперт.

«В рамках большой политической игры приходится жертвовать какими-то пешками. Главный смысл этой «большой игры» — борьба с Россией, вытеснение её с постсоветского пространства. Для этого нужно формировать мощные русофобские тенденции», — заключил Соин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии в селе Фалешты в присутствии румынских дипломатов и молдавских государственных лиц был открыт памятник румынским солдатам, воевавшим в период Великой Отечественной Войны на стороне Германии.