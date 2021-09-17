Липецк, 18 сентября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Липецкой области в первый день голосования явка избирателей достигла почти 15%. Как сообщает ИА REGNUM, данные об активности голосования опубликовал ЦИК России.

Выборы

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К 20:00 17 сентября проголосовали 52 тыс. 567 человек, или 22,51% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области проходят выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, Липецкого областного совета, а также три муниципальные избирательные компании.