Минск, , 00:02 — REGNUM Выступая 17 сентября в Минске на пропагандистском шоу «Символ единства», Александр Лукашенко отождествил себя с РККА и рассказал о трагических страницах польской истории в начале Второй мировой войны. Рассуждая о событиях сентября 1939 года, он вступил в заочный спор с представителями Польши, которые не желают с ним общаться, и заявил: «Почему вы не умирали там, если это ваша земля? Что можно было говорить о землях, восточных кресах, которые входили в состав Польши… Наши дни были бы сочтены».

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко на форуме рассказал про разгром польского государства III Рейхом: Польша как государство перестала существовать, а «над Западной Белоруссией, которая входила в состав к тому времени уже не существующей Польши, нависла тень нацизма». При этом он сообщил, что «в Польше очень обиделись на то, что белорусы в своем государстве, согласно своей конституции приняли решение праздновать день воссоединения страны именно в эту памятную дату», сказано в официальном сообщении. Лукашенко сказал: «Почему обиделись? Земли-то польские. Оказывается, мы их «оккупировали».

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«Вернув утраченные исконно белорусские земли, советское правительство остановило смертельную угрозу для жителей региона на целых два года», — подчеркнул Лукашенко.

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«1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу и в течение двух недель польского государства не существовало. И если бы мы, Красная армия, тогда не двинули свои войска на запад, к Бресту и Гродно, не факт, что немцы остановились бы там, на той западной границе. Они были бы уже под Минском. И я смею сегодня сказать, что если бы в 1939-м, за два года до нападения фашистов на Советский Союз, немцы были под Минском, боюсь, что не было бы Великой Победы в 1945-м. Один бросок до Москвы ‑ и Советского Союза не существовало бы. Поэтому это превентивное движение Сталина на запад и воссоединение западных земель Белоруссии с исконно белорусскими землями было правильным, справедливым и закономерным», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. Рассуждая на тему противостояния Польши с мощной германской армией, Лукашенко сказал: «Тогда встает второй вопрос: а почему ваши покровители вам не помогли? Вы заметили, куда побежало правительство Польши? В Великобританию. А англосаксы крепкими тогда были. Почему не защитили, как обещали, Польшу? И еще один вопрос: так поляки же получили смертельный удар 1 сентября (1939 года. — Прим. президентской пресс-службы) от своих союзников. Ведь Германия до 1 сентября 1939 года была в теснейшем союзе с Польшей, в обнимку ходили. Польское правительство, руководство готово было, и это архивными фактами подтверждается, готово было на центральных площадях Варшавы поставить памятник Гитлеру. И этот самый Гитлер через несколько месяцев растоптал Польшу».