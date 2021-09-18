Скопье, , 00:09 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 сентября сообщил о том, что Болгария выделила вакцины от коронавируса своей западной соседке.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 50 тысяч доз вакцины Pfizer уже доставлены на пункты вакцинации и готовы к использованию. Османи назвал передачу вакцин благородным жестом со стороны Болгарии.

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров пояснил, что передача вакцин должна была состояться еще в июне, однако процедурные моменты создали сложности при реализации этого намерения. Отметим, неизвестно, когда истечет срок годности подаренных вакцин.

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