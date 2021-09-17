Курск, 17 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. В Курской области в первый день голосования явка избирателей достигла почти 15%. Как сообщает ИА REGNUM, данные об активности голосования опубликовал ЦИК России.

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К 20:00 17 сентября проголосовали 126 тыс. 672 человека, или 14,90% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, Курской облдумы седьмого созыва и 121 муниципальная избирательная кампания.