Неаполь, Италия, 17 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 17 сентября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную первого тура Лиги Европы УЕФА 2021/22. MVP тура был признан нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен, забивший два мяча в ворота «Лестер Сити» (2:2).

Liondartois Виктор Осимхен

В символическую сборную по версии WhoScored, помимо Осимхена (9.0), вошли Фернандо Муслера («Галатасарай», 7.7), Милан Родич («Црвена Звезда», 7.9), Майк Навроцки («Легия», 7.8), Маркао («Галатасарай», 7.9), Жереми Фримпонг (8.2), Карл Токо-Экамби («Лион», 8.2), Эвандер («Мидтьюлланн», 8.8), Марио Гетце (ПСВ, 8.5), Аднан Янузай («Реал Сосьедад», 8.4) и Борха Иглесиас («Бетис», 8.5).

В прошедшее летнее трансферное окно появлялась информация, что центральный защитник «Галатасарая» Маркао может пополнить состав санкт-петербургского «Зенита».

В первом туре Лиги Европы московский «Спартак» на родном стадионе потерпел поражение от польской «Легии» со счетом 0:1. Среди российских клубов лучше всех выступил «Локомотив», в меньшинстве спасший ничью в матче с «Марселем» (1:1).