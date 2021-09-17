Лондон, 17 сентября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Британская рок-группа Placebo в новом интервью BBC 6 Music раскрыла необычный процесс написания своего нового альбома, объяснив, что они решили на этот раз работать «задом наперед», чтобы победить «скуку».

Arek Olek Концерт группы Placebo

Фронтмен Брайан Молко рассказал о создании альбома и объяснил, как он был закончен в начале 2020 года до того, как началась пандемия. «Мы были готовы отправиться в тур: альбом уже был закончен, и мы провели 2019 год в нашей домашней студии, работая над ним», — сказал он. «Мы решили, что «Beautiful James» будет первым синглом. У нас было много неопределенностей в отношении альбома, а потом случилось, так что теперь все как бы откладывается примерно на два года».

Что касается процесса написания их следующего альбома, Молко объяснил, что Placebo бросили себе вызов, чтобы «не облегчать себе задачу». «У меня есть то, что я бы назвал проблемой скуки», — объяснил он. «Стефан [басист и гитарист] часто говорил, что он никогда не встречал никого с более низким порогом скуки, чем у меня, — и это действительно влияет и информирует о том, как мы работаем. Я хотел сделать все наоборот, поэтому я сказал: «Давайте выберем обложку альбома, прежде чем писать какую-либо музыку, вот список названий песен, которые я писал за последние пять лет, давайте начнем с этих названий песен, а не с музыки. Давайте сделаем все, что мы делаем в обратном направлении. Сделаем весь этот альбом без барабанщика!«

«Beautiful James» стал первым синглом их предстоящего восьмого альбома и долгожданным продолжением «Loud Like Love» 2013 года.