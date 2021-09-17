Амстердам, 17 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. 27-летний форвард «Аякса» и сборной Кот-д'Ивуара Себастьян Аллер был признан лучшим игроком первого тура Лиги Чемпионов УЕФА. Футболист отметился покером в ворота лиссабонского «Спортинга» (5:1).

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Символическая сборная первого тура ЛЧ по версии портала WhoScored:

Вратарь: Тибо Куртуа — «Реал» — 8,1.

Защитники: Криштиану — «Шериф» — 9,5, Николас Отаменди — «Бенфика» — 7,9, Дайо Упамекано — «Бавария» — 8,2, Жоау Канселу — «Манчестер Сити» — 8,2.

Полузащитники: Николас Муми Нгамале — «Янг Бойз» — 9,1, Ремо Фройлер — «Аталанта» — 8,1, Леон Горецка — «Бавария» — 8,2, Джуд Беллингем — «Боруссия» — 9,3.

Нападающие: Роберт Левандовски — «Бавария» — 8,7, Себастьян Аллер — «Аякс» — 10,0.

В первом туре Лиги Чемпионов санкт-петербургский «Зенит» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» потерпел поражение от «Челси» со счетом 0:1. Единственный мяч забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Сесара Аспиликуэты.