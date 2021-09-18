18 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обсудили в Twitter заявления бывшего президента Дональда Трампа о предстоящем митинге в поддержку граждан, обвиняемых в участии в Капитолийском восстании.

Джейн Спай, , 00:32 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп выразил солидарность с людьми, которых обвиняют в участии в восстании на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Политик сделал заявление в преддверии запланированного на субботу, 18 сентября, митинга в поддержу обвиняемых: «Наши сердца и мысли с теми людьми, которых несправедливо преследуют за участие в протесте 6 января, касающегося подтасовки результатов президентских выборов. В конце концов, несмотря на это, справедливость восторжествует!»

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем временем полиция усиливает контроль на улицах в рамках подготовки к митингу, который организовывается некоммерческой группой, возглавляемой бывшим сотрудником предвыборного штаба Трампа Мэттом Брейнардом. Целью митинга организаторы назвали снятие обвинений с участников беспорядков, которые не проявляли жестокости и насилия, потому что эти люди «обоснованно думали», что у них есть право на вход в Капитолий.

Ряд пользователей назвали комментарий Трампа очередным призывом к захвату власти и обратились к правоохранительным органам с предложением наконец-то привлечь его к ответственности.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он призывает людей к новым беспорядкам. Остановите этого злодея немедленно. Он представляет опасность для страны. Арестуйте Трампа немедленно», — написал @LuigiJBOMalleyH.

Некоторые комментаторы призвали называть вещи своими именами, в первую очередь прекратить называть попытку государственного переворота беспорядками.

«Пожалуйста, ради бога, перестаньте недооценивать республиканскую попытку государственного переворота и называть её «беспорядками». Называйте и расценивайте её такой, какая она есть, иначе такие попытки будут продолжаться до тех пор, пока они (республиканцы — прим. Д.С.) не добьются успеха», — прокомментировал @TTongDX.

«Когда я думаю о митингующих, я представляю себе людей с ущемлёнными правами, которые выбрасывают свою безысходность на местное окружение. Чаще всего в самый кипящий момент, не планируя ничего. И они никого не собираются убивать. 6 января люди всё спланировали и прошли через Капитолий, охотясь на конгрессменов, это был не митинг», — рассказал @DerekDenhamAlan.

«Да, конечно, просто мирная толпа туристов, а ещё я верю, что Земля квадратная», — отметил @IraF12.

В комментариях начали переживать за будущее Америки, потому что власть не реагирует на подобные заявления со стороны республиканцев.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это безумие. Единственные люди у власти отказываются противостоять этому бреду», — написал @DerekDenhamAlan.

Часть комментаторов поинтересовалась, почему Трамп не хочет помочь делом, например, не оплатит их расходы на адвоката.

«И почему же он не хочет пожертвовать деньги на их защиту? Вместо этого он лишь раскидывается мыслями и молитвами», — отметил @iProvostTom.

«И ни одного пени не потратил на возмещение их судебных расходов, легко говорить, а не отдавать деньги», — написал @GrandPaSam4.

Среди пользователей есть те, кто сомневается в обратной поддержке со стороны «повстанцев», после того как Трамп их бросил.

«Сообщалось, что многие оказались преданными Трампом после беспорядков. Так что я не уверен, что они разделяют эту солидарность», — отметил @JeffPreston13.

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«Он пообещал им, что промарширует вместе с ними к Капитолию, но не сделал этого. Вместо этого он пошел обратно в Белый дом и смотрел на беспорядки по телевизору. Вот это солидарность», — прокомментировал @squeamish541.

Американская полиция U.S. Marine Corps

Ряд пользователей считает, что Трамп поймет тех, кто за решёткой, лишь тогда, когда сам там окажется, и призвали власти его туда поместить.

«Он должен быть там вместе с ними, и тот факт, что он еще не за решёткой, слишком неправильный», — считает @ktalinahere.

«Его с радостью арестуют, как и всех остальных, если он так хочет солидарности», — отметил @TomFarnan.

Некоторые комментаторы, несмотря на противоречие интересов, считают поведение Трампа нормальным и ожидаемым, потому что он является своеобразным лидером для всех преследуемых повстанцев.

«Трамп должен выражать солидарность с участниками беспорядков, в конце концов он их лидер, который месяцами провоцировал их с помощью своих постов в Twitter, а затем отправил их в Капитолий своей вспыльчивой речью утром перед восстанием», — объяснил @design_rat.