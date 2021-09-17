Москва, 17 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Новые граждане Молдавии будут расти и воспитываться в условиях толерантности к румынскому фашизму. Об этом 17 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Иван Шилов ИА REGNUM Румынские военнопленные

«Румынский фашизм — особое явление, он иногда обескураживал даже немецких национал-социалистов. С точки зрения национальной составляющей, антисемитизма, румынские фашисты, несомненно, были своеобразными «лидерами», антигероями. Всё это сейчас будет трансформироваться, одеваться в благообразные одежды героизма и воинской славы»,— заявил эксперт.

Политика всегда отражается на культуре, а история — это политика, опрокинутая в прошлое, отметил Соин. История Молдавии будет переписываться на наших глазах, сказал политолог.

«Новые поколения граждан Молдавии будут воспитываться в совершенно ином культурно-образовательном пространстве», — заключил Соин.

Как сообщало ИА REGNUM, в молдавском селе Фалешты в присутствии румынского генконсула и местной администрации был торжественно открыт памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии в Великую Отечественную Войну.