Вашингтон, 17 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 17 сентября заявил, что администрация Джозефа Байдена поможет Израилю нормализовать отношения со странами арабского и мусульманского мира и укрепить отношения с Косово.

US Department of State Archive Тони Блинкен — копия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Блинкен заявил, что США нацелены помочь Косово укрепить отношения с Марокко, Бахрейном, ОАЭ и Суданом, которые подписали Авраамский договор.

Одержав победу над Дональдом Трампом в ходе президентских выборов, Байден не преминул воспользоваться заключенными его администрацией в сентябре 2020 года знаковыми соглашениями — с Сербией и Косово, согласно которым Израиль признает Косово в обмен на открытие посольства в Иерусалиме, и между Израилем и арабскими странами.