Москва, , 23:41 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 63 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 17 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Также за этот период зафиксировано 20 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы один раз в небо поднимался истребитель из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.