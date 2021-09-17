Реджо-нель-Эмилия, Италия, 17 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. 17 сентября в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в первом матче четвертого тура итальянской Серии А потерпел поражение от «Торино» со счетом 1:0. Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил 26-летний хорватский атакующий полузащитник Марко Пьяца после передачи Роландо Мандрагоры.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

Желтые карточки получили Глейсон Бремер (12'), Ола Айна (35'), Рикардо Родригес (54') и Коффи Джиджи (90+5'). На матче работала бригада арбитров во главе с Маттео Пассери.

Статистика матча («Сассуоло» / «Торино»)

Удары 9/17

Удары в створ 2/5

Владение 50%/50%

Нарушения 7/19

Угловые 6/3

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио (Траоре, 65'), Кирикеш, Тольян, Феррари, Бога (Кириакопулос, 65'), Лопес, Джуричич (Дефрель, 87'), Фраттези (Харруи, 75'), Берарди, Распадори (Скамакка, 65').

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Родргес, Джиджи, Побега (Мандрагора, 77'), Лукич, Брекало (Пьяца, 77'), Синго (Войвода, 77'), Прат (Линетти, 64'), Айна (Ансальди, 52'), Санабрия.

«Торино», одержав вторую победу в сезоне и набрав шесть очков, временно поднялся на восьмую строчку. «Сассуоло» с четырьмя очками опустился на одиннадцатое место.