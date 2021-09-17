Вашингтон, 17 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны готовиться к противостоянию с Россией и Китаем в глобальном масштабе, заявил 17 сентября заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на заседании Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

«Взгляните на запад — там Китай, там Россия. Мы должны понять, как в Тихоокеанском регионе иметь дело с Россией и Китаем одновременно. Мы должны понять, как иметь дело с Россией и Китаем в глобальной перспективе. Потому что они в Южной Америке, они в Африке, они на Ближнем Востоке», — рассказал Хайтен.

При этом он призвал проанализировать, по каким причинам и каким образом Россия за 15 лет превратила свои Вооруженные силы в «невероятно мощные».

По мнению Хайтена, в таких условиях США должны максимально быстро модернизировать свой военный потенциал.