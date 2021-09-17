Минск, 17 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. «Помните, белорусы: это главный праздник, который мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать. Не было бы этого праздника — не было бы страны и не было бы нас», — заявил 17 сентября Александр Лукашенко, выступая в Минске на «форуме патриотических сил «Символ единства», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Рассказывая об учреждённом летом 2021 года новом государственном празднике постсоветской республики «День народного единства» в честь начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного («польского») похода РККА, Лукашенко сказал: «Воссоединение в 1939 году Белоруссии дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры. Но главное — белорусы объединились. Были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания «великой» Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами».

«Мое обращение к вам, нашему белорусскому народу. Я хочу поздравить вас с новым государственным праздником, который займет такое же достойное место в нашей современной истории, как День Победы и День Независимости. Но еще раз подчеркну: если бы не было этого воссоединения, не было бы у нас ни Дня Победы, ни Дня Независимости. Нас бы не было. Потому что не было бы той земли, на которой предки наши родились и которую своим трудом возделывали, — заявил Лукашенко. — Дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа».

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Напомним, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. За это время он лишь однажды поздравил сограждан с эпохальной исторической датой — 17 сентября 2009 года, в годовщину 70-летия воссоединения Западной Белоруссии с БССР. До и после этого о значении 17 сентября 1939 года напоминали лишь общественники, добивавшиеся придания памятной дате статуса государственного праздника под названием «День Воссоединения»

Также напомним, по распоряжению Александра Лукашенко в Белоруссии отказано в необходимой для легальной деятельности госрегистрации общественной организации белорусских участников международной акции по сохранению исторической памяти «Бессмертный полк».

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