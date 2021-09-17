Ижевск, 17 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Температурный фон в Удмуртии сохраняется на уровне ниже климатических норм. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

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В субботу, 18 сентября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +2…+7°С, в дневные часы будет незначительно теплее — +5…+10°С.

19 сентября, как и в первые дни следующей недели, на характер погоды будет влиять гребень антициклона. Осадков преимущественно не ожидается, при этом похолодает до минусовых температур. В ночные часы температура воздуха составит 0…+5°С, местами ожидаются заморозки до — 2 °C. В светлое время суток потеплеет до +4…+9°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году отопительный сезон в Удмуртии стартовал 8 сентября. На момент пуска тепла готовность коммунальных объектов к отопительному сезону составляла 95%. При этом запасы резервного топлива были сформированы на 100%.

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