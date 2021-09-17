Мурманск, 17 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Мурманская область заняла второе место среди российских регионов по проценту граждан, реализовавших своё избирательное право онлайн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме, к 20:00 свыше 67% жителей региона, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.

TBIT Голосование

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Для участия в дистанционном электронном голосовании в Мурманской области подано 49 193 заявки. Остальные жители Заполярья предпочли голосовать очно, на избирательных участках. Очная явка по области на 20:00 17 сентября составила 14,51% от общего числа избирателей. Первый день голосования завершился без нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер по онлайн-голосованию — Ярославская область. Третье место заняла Ростовская область.