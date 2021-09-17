Неаполь, Италия, 17 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Деятельность НАТО привела к «экстраординарным результатам», главный из которых состоит в том, что на территории Европы «уже 70 лет нет войн», заявил в пятницу, 17 сентября, президент Италии Серджо Маттарелла.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Италия считает НАТО «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности, принимает активное участие в работе альянса, но вместе с тем поддерживает и идею усиления собственной военной мощи ЕС — в качестве не антитезы, но дополнения к НАТО, отметил покидающий свой пост формальный глава итальянского государства.

Маттарелла посетил базу НАТО в Неаполе. Визит был приурочен к 70-летию «присутствия войск НАТО на территории Италии».