Манчестер, Великобритания, 17 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник сборной Франции Рафаэл Варан объяснил, почему по каким причинам перешел в «Манчестер Юнайтед»: «АПЛ — совершенно другой турнир, здесь играют по-другому. Для меня это все в новинку. Я наслаждаюсь здесь каждый днем. Моя цель — вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину».

«Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Варан принял участие в трех матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Рафаэл Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» в прошедшее летнее трансферное окно из мадридского «Реала» за 40 миллионов евро. Соглашение французского защитника с «красными дьяволами» рассчитано на четыре года до конца сезона 2024/25.