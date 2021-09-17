Саранск, 17 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Избирательные участки в Мордовии открылись 17 сентября в 8:00 мск. В первый день голосование завершилось в 20:00 мск.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке

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В течение дня жалоб на нарушения избирательного голосования не поступало, сообщает Центризбирком республики.

В ЦИК Мордовии отметили, что ряд избирательных участков республики оснащен комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В случае, если по техническим причинам комплекс не принял бюллетень, избирателю будет выдан новый документ для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день трёхдневного голосования на избирательные участки Мордовии пришли 25,92% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей. По состоянию на 20:00 мск, в республике уже проголосовали 152 813 человек.

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