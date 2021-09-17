Псков, , 23:15 — REGNUM По данным избирательной комиссии Псковской области, в первый день трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной Думы России VIII созыва явка составила 17,29% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

Герб Псковской области Pskov.ru

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На выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва явка составила 16,51%. На выборы главы Куньинского района в первый день голосования пришли 25,31% избирателей, на выборы главы Новосокольнического района — 15,65% избирателей.

Напомним, по данным на 1 июля 2021 года, в Псковской области зарегистрировано 518 029 избирателей.

В Псковской области 17, 18 и 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав районов.

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