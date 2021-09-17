Астрахань, 17 сентября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В Астраханской области в первый день голосования явка избирателей достигла почти 15%. Как сообщает ИА REGNUM, данные об активности голосования опубликовал ЦИК России.

Марина Каширская, ИА REGNUM Выборы

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К 20:00 17 сентября проголосовали 105 тыс. 724 человека, или 14,57% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области проходят выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва, главы Ахтубинского района, глав пяти поселений, а также депутатов районных и сельских советов.