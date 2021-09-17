Берлин, 17 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн 17 сентября заявил о предстоящих новых ограничениях из-за эпидемии коронавируса.

Pixabay.com Коронавирус

Об этом 17 сентября сообщает ИА Красная Весна.

В своём видеообращении к гражданам Кречманн попросил всех, включая противников вакцинации, с пониманием отнестись к предстоящим ограничениям.

«Наше правительство не хочет давить на вас или исключать вас из общественной жизни», — отметил он.

По его словам, более строгие карантинные правила в отношении невакцинированных, действующие с 16 сентября, носят не карательный, а защитный характер.

Напомним, с 18 сентября в Баден-Вюртемберге вводятся новые правила карантина, так как в региона превышен определенный уровень занятности больничных коек. Новые карантинные ограничения, в первую очередь, будут касаться невакцинированных граждан.

В частности, когда уровень госпитализаций окажется выше, невакцинированным для посещения ресторанов и прочих публичных заведений придется предъявлять ПЦР-тест.