Архангельск, 17 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. На выборах в Архангельской области выявлено первое нарушение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

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По данным ведомства, сегодня поступил сигнал о нарушении на УИК №44. Речь шла о том, что комиссия в первые два часа работы избирателям, открепившимся по механизму «мобильный избиратель», выдавала только бюллетень по федеральному списку, и избиратели не получали бюллетень по одномандатному округу. По данному факту проводится проверка.

«Согласно закону, на указанных выборах избирателю для голосования выдают два бюллетеня: один бюллетень по федеральному округу, а второй — по одномандатному округу. Если избиратель проживает в границах этого же одномандатного округа, то, подав заявление о голосовании по месту нахождения, должен получить два бюллетеня для голосования», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в первый день выборов проголосовали более 15% избирателей.