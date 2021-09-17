Москва, , 23:03 — REGNUM Председатель Высшего избирательного суда Бразилии Луис Роберто Баррозо выступил с лекцией «Избирательный процесс как основа демократии» в стенах Дипломатической академии МИД РФ.

Л.Баррозо, О.Карпович, А.Данелян © ИА REGNUM

Профессор Баррозо находится в России по приглашению Центризбиркома. Его лекция была посвящена значению охраны избирательного процесса от недобросовестных акторов и злоумышленников. После выступления Баррозо ответил на вопросы о ходе избирательных процессов в Бразилии, а также поделился опытом предотвращения незаконных избирательных технологий.