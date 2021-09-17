Вашингтон, 17 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Об ошибке, допущенной американскими военными 29 августа при атаке на Кабул, в результате которой погибли мирные жители, сообщил 17 сентября журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Dodmedia.osd.mil Авиационный удар

Он отметил, что удар не привёл к уничтожению боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как того хотели американцы.

Кеннет Маккензи «Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой».

Американский генерал заявил, что трагически погибли не менее десяти афганцев, семеро из которых — дети. Он добавил, что приносит извинения и что американское военное ведомство намерено сделать семьям погибших компенсационные выплаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа американцы уничтожили автомобиль в Кабуле ракетой, считая, что ликвидировали террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако в действительности был частично разрушен дом и сгорела ещё одна машина. Стало известно, что погибла семья, в том числе двухлетний ребёнок.