Рим, 17 сентября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Инициаторы референдума о легализации марихуаны в Италии собрали уже 492 тысячи подписей в свою поддержку, об этом они сообщили журналистам в пятницу, 17 сентября.

James St. John Марихуана

Для возможности официального инициирования проведения референдума организаторы должны предоставить полмиллиона подписей.

Авторы данной идеи предлагают снять ограничения на выращивание марихуаны в домашних условиях и использование в личных целях.

Одновременно в Италии собирают подписи в поддержку идеи легализации эвтаназии. Минимально необходимое число подписей уже получено.