Архангельск, 17 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. В Архангельской области в первый день выборов проголосовали 15,26% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По данным избиркома, наиболее активно — 44,7% от общей явки — сегодня голосовали жители города Мирный.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Архангельской области в списки избирателей внесено 878 570 человек.