В Архангельской области проголосовали более 15% избирателей
Архангельск, 17 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. В Архангельской области в первый день выборов проголосовали 15,26% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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По данным избиркома, наиболее активно — 44,7% от общей явки — сегодня голосовали жители города Мирный.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Архангельской области в списки избирателей внесено 878 570 человек.