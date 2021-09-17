Москва, , 22:54 — REGNUM В Москве за первый день голосования на выборах в Государственную думу было отражено более сотни DDoS-атак на систему наблюдения за онлайн-голосованием. Об этом сообщается в телеграм-канале Мисгоризбиркома.

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«Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием, но «отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн».

Подчёркивается также, что «запись голосов москвичей в блокчейн всё это время проходила без сбоев».

В Мосгоризбиркоме добавили, что за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию.

Напомним, ранее сегодня в Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак на системы онлайн-голосования в России, осуществлявшихся из-за рубежа.

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